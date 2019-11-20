Нити дружбы: текстильщики Узбекистана и России настроены на бизнес

В рамках форума участники обсудили вопросы реформирования текстильной отрасли в Узбекистане и отметили качественно новый уровень, на который вышла республика в данной сфере.
Узбекские производители намерены сделать свой текстиль узнаваемым на рынке >>
Грамотный менеджмент, готовность работать по международным стандартам и комфортный экономический климат, который закреплен на законодательном уровне, сегодня привлекают бизнес-партнеров по всему миру.
На мероприятии российским партнерам представили текстильные и кожевенные изделия узбекских производителей.
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