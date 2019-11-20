Нити дружбы: текстильщики Узбекистана и России настроены на бизнес

В Москве прошел бизнес-форум, на котором собрались более 60 российских и около 15 узбекских компаний. Цель мероприятия - поговорить о взаимном сотрудничестве и наладить новые и укрепить имеющиеся торгово-экономические связи между предприятиями.

В рамках форума участники обсудили вопросы реформирования текстильной отрасли в Узбекистане и отметили качественно новый уровень, на который вышла республика в данной сфере.

Узбекские производители намерены сделать свой текстиль узнаваемым на рынке >>

Грамотный менеджмент, готовность работать по международным стандартам и комфортный экономический климат, который закреплен на законодательном уровне, сегодня привлекают бизнес-партнеров по всему миру.

На мероприятии российским партнерам представили текстильные и кожевенные изделия узбекских производителей.

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