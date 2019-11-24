Удушающий от Нурмагомедова и бои до крови на Humo Arena — видео

Мероприятие подобного рода в республике проводится впервые. Одним из организаторов этого спортивного события стал чемпион мира в суперлегком весе UFC Хабиб Нурмагомедов. В Узбекистане акцию организовала Ассоциация смешанных боевых искусств.
В субботний вечер на ринг вышли бойцы из Аргентины, России, Беларуси, Украины, Азербайджана, Бразилии, Франции, Италии, Хорватии, Туниса и Узбекистана. Центральным поединком вечера стал бой между Умаром Нурмагомедовым и Брайаном Гонаслесом.
В решающем поединке Умар Нурмагомедов одолел своего противника уже в первом раунде, применив удушающий прием. Он защитил свой титул GFC и уже в скором времени намерен заключить контракт с UFC.
После боя Умар поблагодарил зрителей за поддержку и пожелал узбекистанцам побед, а стране - процветания.
"Мы всегда чувствуем вашу поддержку", — сказал спортсмен под рев трибун.
Самые захватывающие кадры турнира в видеосюжете Sputnik Узбекистан.