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Удушающий от Нурмагомедова и бои до крови на Humo Arena — видео

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Sputnik Узбекистан

В столице Узбекистана впервые состоялся международный турнир по смешанным единоборствам. Бои проходили в огромном комплексе Humo Arena, который был забит до отказа.

Мероприятие подобного рода в республике проводится впервые. Одним из организаторов этого спортивного события стал чемпион мира в суперлегком весе UFC Хабиб Нурмагомедов. В Узбекистане акцию организовала Ассоциация смешанных боевых искусств.

В субботний вечер на ринг вышли бойцы из Аргентины, России, Беларуси, Украины, Азербайджана, Бразилии, Франции, Италии, Хорватии, Туниса и Узбекистана. Центральным поединком вечера стал бой между Умаром Нурмагомедовым и Брайаном Гонаслесом.

Умар Нурмагомедов на ринге в Ташкенте перед своим соперником
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Бой Умара Нурмагомедова в Ташкенте продлился всего один раунд
Сумасшедшая поддержка трибун, эффектные броски и удары, воля к победе и эмоции после триумфа - все это смогли увидеть тысячи зрителей впервые пришедших на подобный турнир.

В решающем поединке Умар Нурмагомедов одолел своего противника уже в первом раунде, применив удушающий прием. Он защитил свой титул GFC и уже в скором времени намерен заключить контракт с UFC.

После боя Умар поблагодарил зрителей за поддержку и пожелал узбекистанцам побед, а стране - процветания.

"Мы всегда чувствуем вашу поддержку", — сказал спортсмен под рев трибун.

Самые захватывающие кадры турнира в видеосюжете Sputnik Узбекистан.

Теги:
турнир, Ташкент, боевые искусства, Умар Нурмагомедов, Хабиб Нурмагомедов



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