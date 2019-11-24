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Восточные сладости на ВДНХ: Азербайджан приглашает гостей

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Sputnik Узбекистан

На 2020 год в России запланировано проведение дней культуры Азербайджана. В этой связи состоялось открытие азербайджанского павильона на территории ВДНХ.

На ВДНХ в Москве состоялось открытие павильона Азербайджана. Как он выглядит после реконструкции, смотрите в нашем видео.

Лейла Алиева
© Facebook / Leyla Aliyeva
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В преддверии Дней культуры Азербайджана в Российской Федерации, которые запланированы на 2020 год, состоялось открытие азербайджанского павильона на территории ВДНХ. Его в течение двух лет восстанавливали художники-реставраторы из Азербайджана и России.

В торжественном мероприятия по случаю открытия павильона приняли участие председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Теги:
Узбекистан, Азербайджан



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