Восточные сладости на ВДНХ: Азербайджан приглашает гостей

На 2020 год в России запланировано проведение дней культуры Азербайджана. В этой связи состоялось открытие азербайджанского павильона на территории ВДНХ.

На ВДНХ в Москве состоялось открытие павильона Азербайджана. Как он выглядит после реконструкции, смотрите в нашем видео.

В преддверии Дней культуры Азербайджана в Российской Федерации, которые запланированы на 2020 год, состоялось открытие азербайджанского павильона на территории ВДНХ. Его в течение двух лет восстанавливали художники-реставраторы из Азербайджана и России.

В торжественном мероприятия по случаю открытия павильона приняли участие председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.