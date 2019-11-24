Шведы нашли на дне Балтийского моря коллекцию алкоголя Николая II

Спиртное предназначалось для императорского двора последнего российского монарха. Однако до России судно так и не добралось - было потоплено немецкой подводной лодкой.

Шведские специалисты подняли со дна Балтийского моря часть груза затонувшего в 1917 году судна – несколько бутылок уникального французского алкоголя.

Предположительно, пароход вез 50 коробок с коньяком и 15 коробок с ликером из Франции в Петроград. А само спиртное предназначалось для императорского двора последнего российского монарха.

Однако до России судно так и не добралось - было потоплено немецкой подводной лодкой.

Более 100 лет элитный для царского времени алкоголь находился на глубине около 70 метров под водой.