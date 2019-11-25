Тараканы и грязь: как работают торговцы в Ереване — видео

С одной стороны, грязь и антисанитария, с другой – реальные люди, которые пытаются заработать на кусок хлеба.

Проблему уличной торговли в Ереване, несмотря на ряд инициатив, решить не удается уже достаточно долго. Так что этот вид коммерции продолжает в армянской столице если не процветать, то выживать. Как и где - вопрос второй.

О законодательных нормах, действиях мэрии, реакции граждан на уличную торговлю мы уже писали неоднократно, поэтому повторяться не будем. На фоне очередных бурных обсуждений в мэрии корреспондент Sputnik Армения решил выйти с камерой на улицу, чтобы самолично ознакомиться с ситуацией и поговорить с теми, по кому запрет может сильно ударить.

Скажем, что уличные торговцы отказались говорить на камеру. Гораздо словоохотливее оказались те, кто промышляет в подземных переходах.