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Гаспарян: "Креатив от шайки негодяев из WADA"

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https://uz.sputniknews.ru/video/20191126/12879452/Gasparyan-Kreativ-ot-shayki-negodyaev-iz-WADA.html

Спорт высоких достижений, уверяет Гаспарян, изначально связан с приемом дополнительных медикаментов. Но все понимают, кто является "законодателем мод" в этой структуре.

Политолог Гаспарян озвучивает свою версию причин, побудивших WADA выступить с рекомендацией об отстранении России от Олимпиады и чемпионата мира по футболу на четыре года.

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По его мнению, успех российского спорта на мировой арене находится в прямой взаимосвязи с градусом остервенения "шайки циничных негодяев" из WADA на тему фармакологии в спорте.

Спорт высоких достижений, уверяет Гаспарян, изначально связан с приемом дополнительных медикаментов. Но все понимают, кто является "законодателем мод" в этой структуре.

"Не важно, как вы готовитесь, важно, что будут искать" - говорит политолог, намекая на то, что "при желании" в организме любого человека можно найти то, что запрещено.

Теги:
WADA, чемпионат мира по футболу, олимпиада, Россия



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