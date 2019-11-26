Гаспарян: "Креатив от шайки негодяев из WADA"

Спорт высоких достижений, уверяет Гаспарян, изначально связан с приемом дополнительных медикаментов. Но все понимают, кто является "законодателем мод" в этой структуре.

Политолог Гаспарян озвучивает свою версию причин, побудивших WADA выступить с рекомендацией об отстранении России от Олимпиады и чемпионата мира по футболу на четыре года.

По его мнению, успех российского спорта на мировой арене находится в прямой взаимосвязи с градусом остервенения "шайки циничных негодяев" из WADA на тему фармакологии в спорте.

Спорт высоких достижений, уверяет Гаспарян, изначально связан с приемом дополнительных медикаментов. Но все понимают, кто является "законодателем мод" в этой структуре.

"Не важно, как вы готовитесь, важно, что будут искать" - говорит политолог, намекая на то, что "при желании" в организме любого человека можно найти то, что запрещено.