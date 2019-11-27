ОДКБ: история союза шести стран – видео

В повестку заседания включен в общей сложности 21 вопрос. Участники обсудят проблемы международной и региональной безопасности, вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации Глобальной контртеррористической стратегии и координации внешнеполитической деятельности государств – членов ОДКБ.
Напомним, Организация Договора о коллективной безопасности берет свое начало с заключения Договора о коллективной безопасности, который был подписан в Ташкенте 27 лет назад, 15 мая 1992 года, главами Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Позднее к нему присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия (1993). Договор вступил в силу по завершении процедур национальной ратификации 20 апреля 1994-го.
Позднее Азербайджан, Грузия и Узбекистан прекратили свое членство в Договоре.