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ОДКБ: история союза шести стран – видео

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Саммит Организации Договора о коллективной безопасности пройдет в Бишкеке 28 ноября. В нем примут участие президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и премьер-министр Армении.

В повестку заседания включен в общей сложности 21 вопрос. Участники обсудят проблемы международной и региональной безопасности, вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации Глобальной контртеррористической стратегии и координации внешнеполитической деятельности государств – членов ОДКБ.

Саммит ОДКБ в Минске
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Кроме того, будут затронуты вопросы развития военного потенциала организации и совершенствования механизмов противодействия вызовам и угрозам, в том числе в сфере информационной безопасности. Еще одна важная тема — празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, Организация Договора о коллективной безопасности берет свое начало с заключения Договора о коллективной безопасности, который был подписан в Ташкенте 27 лет назад, 15 мая 1992 года, главами Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Позднее к нему присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия (1993). Договор вступил в силу по завершении процедур национальной ратификации 20 апреля 1994-го.

Позднее Азербайджан, Грузия и Узбекистан прекратили свое членство в Договоре.

Теги:
история, саммит, ОДКБ



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