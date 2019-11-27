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Каски-шоу: как провокаторы готовят фейки о действиях России в Сирии – видео

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В Минобороны России предупредили о готовящихся провокациях в Сирии. Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел.

По данным военного ведомства РФ, боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с организацией "Белые каски" планируют инсценировать авиаудары и применением химоружия в Идлибской зоне деэскалации.

Эту информацию подтвердили разные источники, в том числе местные жители, которые видели неизвестных людей около города Сармада на грузовиках с разлитыми по ёмкостям химикатами.

Предполагается, что провокаторы планировали снять ролики о якобы атаках против мирных жителей, распространить видео в соцсетях и обвинить в авиаударах официальный Дамаск и Воздушно-космические силы России.

СПУТНИК_Лавров высказался о предполагаемой химической атаке в сирийской Думе
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Лавров: химатака в Сирии – очередная постановка
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва регулярно получает сообщения о готовящихся провокациях, и в большинстве случаев это информация подтверждается.

"И именно то, что мы ее предаем гласности вместе с сирийским правительством, наверное, является причиной, по которой эти провокации пока еще не реализовались. Но то, что их готовят, мы знаем. То, что в их подготовке непосредственно участвуют провокаторы из так называемых "Белых касок", которые были созданы и руководимы британскими спецслужбами при поддержке ряда западных стран, включая США, мы тоже об этом знаем", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Исландии.

Что пытаются замаскировать инсценировками — смотрите в видео.

* "Хайат Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра") — запрещенная в России террористическая организация

Теги:
МИД России, Джебхат ан-Нусра, провокации, Минобороны РФ, Сирия



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