Лавров рассказал, сколько потратила Россия на помощь странам ЦА – видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в Бишкеке перед студентами Дипломатической академии Кыргызстана. Он, в частности, заявил, что РФ будет и дальше оказывать помощь партнерам из Центральной Азии.

"Продолжаем оказывать содействие модернизации инфраструктуры и социальной сферы центральноазиатских партнеров. С 2008 года совокупный объем нашей безвозмездной помощи превысил шесть миллиардов долларов как по двусторонним каналам, так и по линии многосторонних институтов", — сказал глава МИД России.

При этом дипломат подчеркнул, что РФ не политизирует помощь, которую оказывает странам региона, пишет Sputnik Кыргызстан.

"Российская политика на центральноазиатском направлении лишена двойных стандартов, мы не рассматриваем регион через призму геополитического противоборства, как арену для игр. Мы не ставим государства перед искусственным выбором: либо с нами, либо против нас", — заявил Лавров.

Он отметил, что отношения между странами основываются на международном праве, взаимном уважении и поиске баланса интересов.