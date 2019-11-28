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В Иркутске арестован предполагаемый вербовщик ИГ* из Таджикистана – видео

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Суд Иркутской области арестовал гражданина Таджикистана, которого подозревают в содействии террористической деятельности.

По данным регионального управления Следственного комитета, мужчина был активным сторонником террористической организации "Исламское государство"*. Более того, он пытался вовлечь в ее деятельность своих знакомых, агитировал их ехать в Сирию и воевать на стороне боевиков.

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Также обвиняемый был активным участником банды, промышляющей вымогательствами, похищениями и торговлей оружием. От действий злоумышленников в Иркутске пострадали девять человек.

Силовики провели обыски и изъяли боеприпасы, десять пистолетов и четыре автомата. В квартире, где жил задержанный, обнаружено большое количество религиозной литературы.

Обвиняемому может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве предполагаемого спонсора ИГИЛ*. По данным ведомства, 26-летний уроженец Северной Осетии, гражданин России Георгий Гуев перечислил не менее 50 миллионов рублей на банковские карты воюющих в Сирии участников ИГ*, а также объявленного в розыск за терроризм основателя исламского фонда "Мухаджирун" Исраила Ахмеднабиева (известен как Абу Умар Саситлинский).

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация

Теги:
Исламское государство, ИГИЛ, Россия, Иркутск, Борьба с терроризмом, Видео



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