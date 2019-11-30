19:55 30 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.74
  • EUR10465.04
  • USD9494.68
Поиск
Видео

Защитники животных оккупировали центр Риги - видео

Получить короткую ссылку
11 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik Латвия
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1291/32/12913215.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20191130/12913266/Zachitniki-jivotnih-okkupirovali-centr-Rigi-video.html

"Скажем нет жестокости!" - скандируют сотни человек, которые приняли участие в шествии в защиту животных в Риге.

Около 300 зоозащитников в субботу, 30 ноября, прошли маршем под лозунгом "Мех в прошлом" по парку Эспланада в Риге.

Организаторы акции Animal Freedom на своей странице в Facebook охарактеризовали этот марш, как крупнейшую в истории Латвии акцию в защиту животных.

Центральной темой шествия стало "животноводство, как жестокий пережиток прошлого, которому нет места в современном обществе". Участники акции требуют запретить разведение и убийство животных с целью производства меха. Отмечается, что более 25 тысяч человек подписали петицию о прекращении производства меха в Латвии.

Смотрите в этом видео, как сотни человек идут по центру Риги маршем, скандируя "Скажем нет жестокости!".

Теги:
животные, Животные, Латвия, Латвия, Рига, Рига, видеоролик, Видео



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Самые лучшие туристические направления 2019 - фотолента
Защитники животных оккупировали центр Риги
Защитники животных оккупировали центр Риги - видео
Судейская карьера Равшана Ирматова в цифрах
Один в поле воин: пять рекордов арбитра Равшана Ирматова



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться