Защитники животных оккупировали центр Риги - видео

"Скажем нет жестокости!" - скандируют сотни человек, которые приняли участие в шествии в защиту животных в Риге.

Около 300 зоозащитников в субботу, 30 ноября, прошли маршем под лозунгом "Мех в прошлом" по парку Эспланада в Риге.

Организаторы акции Animal Freedom на своей странице в Facebook охарактеризовали этот марш, как крупнейшую в истории Латвии акцию в защиту животных.

Центральной темой шествия стало "животноводство, как жестокий пережиток прошлого, которому нет места в современном обществе". Участники акции требуют запретить разведение и убийство животных с целью производства меха. Отмечается, что более 25 тысяч человек подписали петицию о прекращении производства меха в Латвии.

Смотрите в этом видео, как сотни человек идут по центру Риги маршем, скандируя "Скажем нет жестокости!".