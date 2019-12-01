МИД Норвегии призвал Россию "изменить поведение" – видео

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде рассказала, каким образом Россия может наладить отношения с Западом.

По мнению главы норвежского внешнеполитического ведомства, именно Москва виновата в сложных отношениях с Европой.

"...Москва должна изменить свое поведение, чтобы остальные европейские страны смогли наладить с ней диалог", — заявила Ине Эриксен Сёрейде в интервью немецкому изданию Die Welt.

Причем к своему поведению европейские государства относятся гораздо менее критично и продолжают бездоказательно обвинять Россию в чем захотят.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления в Дипломатической академии МИД Кыргызстана заявил, что многие лидеры западных стран проводят устаревшую политику, которая только обостряет отношения между Западом и РФ. Он посоветовал им отказаться от имперских замашек и привычек диктовать всем свою волю.