МИД Норвегии призвал Россию "изменить поведение" – видео

По мнению главы норвежского внешнеполитического ведомства, именно Москва виновата в сложных отношениях с Европой.
Причем к своему поведению европейские государства относятся гораздо менее критично и продолжают бездоказательно обвинять Россию в чем захотят.
Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления в Дипломатической академии МИД Кыргызстана заявил, что многие лидеры западных стран проводят устаревшую политику, которая только обостряет отношения между Западом и РФ. Он посоветовал им отказаться от имперских замашек и привычек диктовать всем свою волю.