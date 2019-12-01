15:10 01 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.74
  • EUR10465.04
  • USD9494.68
Поиск
Видео

МИД Норвегии призвал Россию "изменить поведение" – видео

Получить короткую ссылку
6701
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly / Sputnik / AP Photo / www.welt.de / NATO TV
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images//1291/41/12914169.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20191201/12914148/MID-Norvegii-prizval-Rossiyu-izmenit-povedenie--video.html

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде рассказала, каким образом Россия может наладить отношения с Западом.

По мнению главы норвежского внешнеполитического ведомства, именно Москва виновата в сложных отношениях с Европой.

Лавров посоветовал Западу отказаться от имперских замашек и привычки диктовать всем свою волю
Sputnik
Лавров: Западу стоит отказаться от имперских замашек и привычек из прошлых веков
"...Москва должна изменить свое поведение, чтобы остальные европейские страны смогли наладить с ней диалог", — заявила Ине Эриксен Сёрейде в интервью немецкому изданию Die Welt.

Причем к своему поведению европейские государства относятся гораздо менее критично и продолжают бездоказательно обвинять Россию в чем захотят.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления в Дипломатической академии МИД Кыргызстана заявил, что многие лидеры западных стран проводят устаревшую политику, которая только обостряет отношения между Западом и РФ. Он посоветовал им отказаться от имперских замашек и привычек диктовать всем свою волю.

Теги:
Видео, политика, Россия, Норвегия, НАТО



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Самые лучшие туристические направления 2019 - фотолента
МИД Норвегии призвал Россию изменить поведение – видео
МИД Норвегии призвал Россию "изменить поведение" – видео
Судейская карьера Равшана Ирматова в цифрах
Один в поле воин: пять рекордов арбитра Равшана Ирматова



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться