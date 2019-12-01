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Спасение Луны: мама девочки с "маской Бэтмена" рассказала о лечении в России

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© RUPTLY/ instagram/@luna.love.hope/ instagram/@svetlana.alexutkina
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20191201/12915868/Spasenie-Luny-mama-devochki-s-maskoy-Betmena-rasskazala-o-lechenii-v-Rossii.html

За судьбой маленькой американки Луны Феннер следят во многих странах. Малышка родилась с большим родимым пятном на лице, которое в будущем может перерасти в меланому. Свою помощь семье предложил российский хирург.

В США программа из 80 операций обошлась бы в 500 тысяч долларов. Таких денег у родителей малышки не было. 

Волей случая об истории Луны узнал хирург-онколог из Краснодара Павел Попов. Он предложил семье приехать на консультацию. Луна и ее мама Кэрол прибыли в Россию в сентябре, девочке было сделано несколько операций, и уже есть первые результаты лечения.

"Конечно, мы ждем конечный результат, но я очень оптимистична, потому что Луна чувствует себя хорошо. Она не плачет, она смеется. Это очень важно для меня... Доктор Попов просто чудесный, он лучший, он заботится о Луне... Я на 100% уверена, что сделала правильный выбор, приехав сюда", — рассказала журналистам Кэрол.

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
Россия, врачи, Видео, ребенок, девочка



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