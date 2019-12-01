Как по Ташкенту генералы бежали: полумарафон ко Дню Конституции — видео

В первый день зимы в столице прошел спортивный праздник - полумарафон с участием личного состава вооруженных сил Узбекистана. В забеге приняли участие тысячи военных - от рядовых и сержантов, до полковников и генералов. Цель акции — пропаганда здорового образа жизни.

Спортивные состязания прошли в преддверии Дня Конституции Узбекистана, отмечаемого 8 декабря. В забеге участвовали преимущественно военнослужащие, причем, практически всех родов войск и званий. Помимо молодых курсантов в ряду бегущих были и представители старшего поколения, которые привыкли всегда держать себя в форме.

Несмотря на элемент состязательности, полумарафон, в первую очередь, стал праздником как для участников, так и для жителей столицы. Главная цель забега — пропаганда здорового образа жизни. Многие бежали с национальным флагом в руках, подбадривал спортсменов военный оркестр, игравший марши и патриотическую музыку.

Были среди марафонцев и гражданские, например, активист и пропагандист бегового движения в Узбекистане Андрей Куликов. Он заметил, что за такими акциями будущее нации, ведь спортивный человек - здоровый человек.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Полумарафон ко Дню Конституции Узбекистана

"Такие люди всегда в тонусе, им и на работе легче, и в учебе. К тому же мы таким образом воспитываем в целом здоровую нацию и будущих чемпионов", — подчеркнул Куликов.

Победители получили ценные призы и дипломы, а все участники, независимо от результата, зарядились положительными эмоциями и энергией. Как Ташкент на день превратился в одну большую марафонскую трассу, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.