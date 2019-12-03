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Круглая дата: звезды поздравили Sputnik с 5-летием на открытии ГУМ-катка

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Известные актеры, спортсмены, бизнесмены и герои детских передач, которые принимали участие в открытии ГУМ-катка на Красной площади, поздравили международное агентство и радио Sputnik с юбилеем и наступающим Новым годом.

Звезды пожелали медиагруппе развиваться дальше и продолжать радовать читателей и слушателей интересными и актуальными новостями.

© Sputnik / Kirill Kalinnikov
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"Желаю вашим читателям любви, счастья, гармонии, здоровья, чтобы все жили в мире и согласии. Верьте в сказки, мечты! С наступающим Новым годом!" – сказала фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

К поздравлениям также присоединились персонажи знаменитой детской передачи "Спокойной ночи, малыши!".

"Hello! Hola! Bonjour! Поздравляем вас с 5-летием! Говорите много, долго и на разных языках!" – пожелали агентству Хрюша и Каркуша.

Новогодняя ёлка Sputnik, установленная на главной площади России, является частью проекта "Новогодние ёлки в ГУМе на Красной площади", который проводится уже в 12-й раз. По традиции компании-партнеры столичного универмага превращают его почти на два месяца в сказочный лес.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, которое вещает на 33 языках мира. Агентство входит в медиагруппу "Россия сегодня" и насчитывает аудиторию более 60 миллионов человек.

Что пожелали агентству другие звезды – смотрите в нашем видео!

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Теги:
Юбилей, Новый год, Sputnik, елка, Россия



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