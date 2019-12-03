Путин потребовал усилить российский флот – видео

По мнению российского лидера, этот процесс во многом зависит от поступления подводных лодок с гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

"В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет "Циркон", — сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса в Сочи.

Глава государства отметил, что это оружие становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности.

"А также эсминцев и универсальных десантных кораблей", — заключил президент, попросив доложить, как продвигается работа над кораблями новых проектов и вооружений.

Также он высоко оценил действия ВМФ в борьбе с террористами в Сирии.

Выступление президента России смотрите в видео.