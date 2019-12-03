Путин потребовал усилить российский флот – видео

По мнению российского лидера, этот процесс во многом зависит от поступления подводных лодок с гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
Глава государства отметил, что это оружие становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности.
"А также эсминцев и универсальных десантных кораблей", — заключил президент, попросив доложить, как продвигается работа над кораблями новых проектов и вооружений.
Также он высоко оценил действия ВМФ в борьбе с террористами в Сирии.
Выступление президента России смотрите в видео.