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Путин потребовал усилить российский флот – видео

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активно наращивать боевые возможности флота.

По мнению российского лидера, этот процесс во многом зависит от поступления подводных лодок с гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

© Sputnik / Алексей Никольский
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"В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет "Циркон", — сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса в Сочи.

Глава государства отметил, что это оружие становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности.

"А также эсминцев и универсальных десантных кораблей", — заключил президент, попросив доложить, как продвигается работа над кораблями новых проектов и вооружений.

Также он высоко оценил действия ВМФ в борьбе с террористами в Сирии.

Выступление президента России смотрите в видео.

Теги:
Видео, ВМФ России, Флот, Россия, Владимир Путин



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