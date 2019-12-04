Обратный отсчет до Евро-2020 в Санкт-Петербурге - видео

В церемонии запуска часов с обратным отсчетом дней до Евро-2020 приняли участие капитан сборной России Артем Дзюба, бывшие игроки национальной команды Александр Кержаков и Вячеслав Малафеев.
Также на мероприятии присутствовал талисман Евро-2020 Скиллзи.
Специальные часы с обратным отсчетом до Евро-2020 установили на Большой Морской улице. Еще до официального старта петербуржцы и гости города подходили, чтобы сфотографироваться на фоне часов.
Помимо часов, в Петербурге открыли центр выдачи Fan ID – паспорта болельщика, который предназначен для идентификации зрителя, купившего билет на матчи Евро-2020.
Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Всего в турнире примут участие 24 команды.
Сборная Россия сыграет в группе В. Соперниками российской команды станут Бельгия, Финляндия и Дания.
Санкт-Петербург примет три матча группового этапа Евро-2020, также в городе пройдет четвертьфинал турнира.
Финал Евро-2020 состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Действующим чемпионом является сборная Португалии.