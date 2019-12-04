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Обратный отсчет до Евро-2020 в Санкт-Петербурге - видео

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В Северной столице запустили обратный отсчет времени до старта чемпионата Европы по футболу 2020 года. Смотрите наше видео!

В церемонии запуска часов с обратным отсчетом дней до Евро-2020 приняли участие капитан сборной России Артем Дзюба, бывшие игроки национальной команды Александр Кержаков и Вячеслав Малафеев.

Также на мероприятии присутствовал талисман Евро-2020 Скиллзи.

Специальные часы с обратным отсчетом до Евро-2020 установили на Большой Морской улице. Еще до официального старта петербуржцы и гости города подходили, чтобы сфотографироваться на фоне часов.

Помимо часов, в Петербурге открыли центр выдачи Fan ID – паспорта болельщика, который предназначен для идентификации зрителя, купившего билет на матчи Евро-2020.

Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Всего в турнире примут участие 24 команды.

Сборная Россия сыграет в группе В. Соперниками российской команды станут Бельгия, Финляндия и Дания.

Санкт-Петербург примет три матча группового этапа Евро-2020, также в городе пройдет четвертьфинал турнира.

Финал Евро-2020 состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Действующим чемпионом является сборная Португалии.

Теги:
Россия, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, спорт, чемпионат мира по футболу, фанаты футбола, Футболист, футбол, Футбол, видеоролик, Видео



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