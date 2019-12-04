Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой России – видео

"Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны. Поэтому отмечу, что техническому переоснащению вооруженных сил мы уделяли и будем уделять самое пристальное внимание, в том числе, разумеется, и модернизации Военно-морского флота", — сказал президент на совещании по развитию ВМФ России.

Путин отметил, что РФ неоднократно выражала готовность к сотрудничеству с НАТО в противодействии реальным угрозам — в частности, международному терроризму, локальным вооруженным конфликтам, опасности неконтролируемого распространения оружия массового поражения

"Мы не раз делали шаги навстречу альянсу, пытались предложить конструктивную повестку. Было проведено несколько совместных мероприятий, однако после 2008 года наше сотрудничество было фактически свернуто", — констатировал российский лидер.

Он выразил надежду, что "интересы общей безопасности и мирного будущего планеты возобладают".