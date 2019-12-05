Настоящие горцы: дагестанцы зажгли на концерте в Ташкенте — видео

В столице Узбекистана стартовали Дни российской культуры. Для ташкентцев выступил легендарный ансамбль танца из Дагестана "Лезгинка".

Коллектив с более чем 60-летней историей славится своими непревзойденными хореографическими постановками.

В ритм аплодисментов переполненного зала артисты отбивали чечетку, плясали лезгинку, исполняли головокружительные кульбиты и трогательные народные танцы с грациозными красавицами в национальных платьях.

Не обошлось и без акробатических номеров и канатоходца. Все это под зажигательные кавказские мотивы, которые так перекликаются с восточными быстрыми мелодиями и потому особенно близки и понятны местным зрителям.

Публика встретила гостей на ура, а заместитель министра культуры РФ Павел Степанов заметил, что подобные культурные встречи - только начало большого совместного праздника.

Самые зажигательные моменты вечера смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.