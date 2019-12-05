Путин высказался против милитаризации космоса – видео

США намерены проводить боевые операции в космическом пространстве, при этом Россия выступает против этого, заявил глава государства.

Россия всегда последовательно выступала и продолжает выступать против милитаризации космоса, подчеркнул российский лидер Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ РФ.

Между тем он отметил, что "развитие ситуации требует от России повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом".

По его словам, ведущие страны мира активно развивают современные космические системы военного и двойного назначения, дополняют и совершенствуют их технические характеристики. В частности, это касается США, которые рассматривают космос как театр военных действий, подчеркнул Путин.

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Ранее в этот же день главы государств — членов НАТО утвердили решение признать космос сферой своей оперативной деятельности. В частности, генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что в НАТО намерены использовать космос для обеспечения связи и наблюдения, а не для разрешения оружия.

Однако неделей ранее тот же Столтенберг заявил, что НАТО намерено признать космос сферой военной деятельности альянса.