20:31 05 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.79
  • EUR10476.36
  • USD9510.99
Поиск
Видео

Путин высказался против милитаризации космоса – видео

Получить короткую ссылку
27 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1295/13/12951325.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20191205/12951615/Putin-vyskazalsya-protiv-militarizatsii-kosmosa--video.html

США намерены проводить боевые операции в космическом пространстве, при этом Россия выступает против этого, заявил глава государства.

Россия всегда последовательно выступала и продолжает выступать против милитаризации космоса, подчеркнул российский лидер Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ РФ.

Путин: приближение НАТО к границам России угрожает безопасности страны
Sputnik
Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой России – видео

Между тем он отметил, что "развитие ситуации требует от России повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом".

По его словам, ведущие страны мира активно развивают современные космические системы военного и двойного назначения, дополняют и совершенствуют их технические характеристики. В частности, это касается США, которые рассматривают космос как театр военных действий, подчеркнул Путин.

Жилин: военные эксперименты США в космосе страшнее ядерного оружия >>

Ранее в этот же день главы государств — членов НАТО утвердили решение признать космос сферой своей оперативной деятельности. В частности, генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что в НАТО намерены использовать космос для обеспечения связи и наблюдения, а не для разрешения оружия.

Однако неделей ранее тот же Столтенберг заявил, что НАТО намерено признать космос сферой военной деятельности альянса.

По теме

Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой России – видео
Анпилогов: то, что сказали в НАТО о России, не соответствует реальности
Военный эксперт: Россия представляет для НАТО такую же угрозу, как марсиане
Теги:
Космос, Владимир Путин, Россия



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Ташкенте выступил легендарный ансамбль танца из Дагестана Лезгинка
Гибкость, страсть и грациозность: ансамбль "Лезгинка" в Ташкенте – фото
Владимир Путин: Россия выступает против милитаризации космоса
Путин высказался против милитаризации космоса – видео
Наблюдатель на выборах: права и запреты



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться