Игра на обострение: кому выгоден дипломатический скандал между РФ и ФРГ

Власти заявляют, что подозреваемый в совершении преступления — россиянин, и обвиняют РФ в нежелании помогать расследованию. При этом в самой Москве отрицают эти обвинения и какую-либо связь с происшествием.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. Он заявил, что решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".
Подробнее о том, кому может быть выгоден этот скандал, — в видео.