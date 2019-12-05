Игра на обострение: кому выгоден дипломатический скандал между РФ и ФРГ

Между Россией и Германией разгорелся дипломатический скандал из-за того, что МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.

Власти заявляют, что подозреваемый в совершении преступления — россиянин, и обвиняют РФ в нежелании помогать расследованию. При этом в самой Москве отрицают эти обвинения и какую-либо связь с происшествием.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. Он заявил, что решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".

Подробнее о том, кому может быть выгоден этот скандал, — в видео.