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Игра на обострение: кому выгоден дипломатический скандал между РФ и ФРГ

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Между Россией и Германией разгорелся дипломатический скандал из-за того, что МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.

Власти заявляют, что подозреваемый в совершении преступления — россиянин, и обвиняют РФ в нежелании помогать расследованию. При этом в самой Москве отрицают эти обвинения и какую-либо связь с происшествием. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. Он заявил, что решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".

Подробнее о том, кому может быть выгоден этот скандал, — в видео.

Теги:
Германия, Видео, политика, Россия



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