"За свет и против тьмы": как в Латвии защищали русскоязычные школы - видео

В четверг в Риге прошло шествие в защиту образования на русском языке. В мероприятии приняли участие около тысячи человек.

Шествие организовала партия "Русский союз Латвии" совместно со Штабом защиты русских школ. Участники взяли с собой шарики и держали в руках фонарики и мобильные телефоны, чтобы "разогнать тьму светом".

"Руки прочь от русских школ!", "Латвия - моя страна! Русский - мой язык! Остановить лингвистический геноцид" - с такими лозунгами русские прошли маршем по рижским улицам. В шествии приняли участие взрослые и дети.

По данным организаторов, приняли участие около одной тысячи человек.

В марте прошлого года Сейм Латвии принял поправки к законам об образовании, предусматривающие постепенный переход к обучению на латышском языке в школах нацменьшинств. Ожидается, что полный перевод на обучение на государственном языке завершится 1 сентября 2021 года.