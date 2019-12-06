"Российская комната тут самая секретная, мы не смогли ее найти" - Небензя в Белом доме США

Василий Небензя, постпред России в ООН посетил Белый дом по приглашению президента США Дональда Трампа, где оба не только обменялись шутками, но и обсудили злободневные темы повестки двусторонних отношений.

Накануне, 5 декабря, по приглашению президента США Трампа, российский дипломат Василий Небензя прибыл в Белый дом на встречу представителей государств постоянных и непостоянных членов Совета безопасности ООН. Как известно, председательство в СБ ООН с декабря перешло к США.

Небензя в начале своего выступления поблагодарил американского президента за организованный тур по Белому дому, и при этом посетовал, что делегаты увидели китайскую комнату, но не нашли российскую. "Наверное она самая секретная", - сыронизировал он.

Следом, российский постпред поднял тему визового скандала между Россией и США. В частности, он напомнил ситуацию с невыдачей виз российской делегации на 74-ю сессию ГА ООН.

В ответ Трамп заявил, что он не знал деталей вопроса, и заверил что "разберется с проблемой".

Напомним, 10 членов российской делегации не получили визы для участия в очередной сессии Генассамблеи ООН, которая состоялась в сентябре в Нью-Йорке. Среди делегатов были в том числе, глава генерального секретариата МИД Сергей Бутин, главы международных комитетов Госдумы и Совфеда Леонид Слуцкий и Константин Косачев, а также переводчики.

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И как сообщает российское посольство в Вашингтоне, не так давно американская сторона вновь отказала в выдаче виз российской делегации. На сей раз в Вашингтон 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии должны были прибыть делегаты Федерального казначейства РФ.