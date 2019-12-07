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В московском метро запустили тематический поезд к 5-летию ЕАЭС - видео

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В московской подземке появился новый тематический поезд, посвященный пятилетию ЕАЭС. Торжественная церемония запуска прошла в столице 6 декабря. Подробности в нашем видео!

В московской подземке появился новый тематический поезд, посвященный пятилетию ЕАЭС.

Торжественная церемония запуска прошла в столице 6 декабря.

Теги:
Метро, метро, Москва, Москва, Россия, Россия, видеоролик, Видео



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