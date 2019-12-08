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На радость Грете Тунберг: в эстонском городе появилась эко-елка из канистр

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Жители Виймси вместо настоящей ели установили на площади конструкцию из пустых канистр. Когда-то в них была жидкость для стеклоомывающая жидкость для автомобилей, а сейчас — тысячи разноцветных лампочек.

Автор этого произведения современного искусства — местный дизайнер. На создание одиннадцатиметровой ели ушло почти две тысячи канистр.

Не все местные жители оценили креативную задумку, но экоактивистке Грете Тунберг такое рождественское дерево наверняка пришлось бы по душе, ведь главная цель инсталляции — отказаться от использования пластика и сохранить живые деревья.

Через 20 лет на свалках и в океанах могут оказаться более 100 млн тонн пластика. В некоторых странах осознают всю серьезность ситуации и ограничивают использование этого губительного для природы материала, организуют переработку бутылок и других пластиковых изделий.

Теги:
экология, елка, Эстония



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