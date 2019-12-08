Смерти вопреки: как живет Гюмри спустя 31 год после землетрясения

Седьмого декабря 1988 года Армения пережила страшную трагедию — Спитакское землетрясение. Его жертвами, по официальным данным, стали 25 тысяч человек.

Мощные подземные толчки за 30 секунд практически уничтожили город Спитак и нанесли сильнейшие разрушения городам Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван. Всего от стихии пострадал 21 город, а также 350 сел (из которых 58 были полностью разрушены).

В эпицентре землетрясения — городе Спитаке — сила землетрясения достигла десяти баллов (по 12-балльной шкале), в Ленинакане — девяти баллов, Кировакане — восьми баллов.

Стихийное бедствие забрало жизни 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, полмиллиона — лишились крова.

На помощь жителям Армении приехали сотни добровольцев со всего Союза. Однако полностью устранить последствия землетрясения не удалось до сих пор.