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Смерти вопреки: как живет Гюмри спустя 31 год после землетрясения

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Sputnik / Aram Nersesyan, Lilit Harutyunyan
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20191208/12968337/Smerti-vopreki-kak-zhivet-Gyumri-spustya-31-god-posle-zemletryaseniya.html

Седьмого декабря 1988 года Армения пережила страшную трагедию — Спитакское землетрясение. Его жертвами, по официальным данным, стали 25 тысяч человек.

Мощные подземные толчки за 30 секунд практически уничтожили город Спитак и нанесли сильнейшие разрушения городам Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван. Всего от стихии пострадал 21 город, а также 350 сел (из которых 58 были полностью разрушены).

© Sputnik / Георгий Зельма
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В эпицентре землетрясения — городе Спитаке — сила землетрясения достигла десяти баллов (по 12-балльной шкале), в Ленинакане — девяти баллов, Кировакане — восьми баллов.

Стихийное бедствие забрало жизни 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, полмиллиона — лишились крова. 

На помощь жителям Армении приехали сотни добровольцев со всего Союза. Однако полностью устранить последствия землетрясения не удалось до сих пор.

Теги:
природная катастрофа, катастрофа, землетрясение, Армения



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