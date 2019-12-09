Дом будущего: в Якутии семья перезимует в доме под куполом

В Якутске проводится уникальный научный эксперимент. Молодой семье предстоит в течение полугода прожить в доме под энергосберегающим куполом.

Авторы проекта уверены, что конструкция поможет значительно сэкономить на отоплении жилья. За куполом температура -45 градусов по Цельсию, а под ним -20. Также купол защищает от мороза и ветра.

Для участников эксперимента проживание здесь абсолютно бесплатное, но есть важное требование: жить так, как они привыкли, активно вести видеоблог и снимать показания с многочисленных датчиков температуры.

Если эксперимент будет удачным, купола установят и над другими домами и промышленными объектами в регионах, где наблюдаются экстремально низкие температуры.

Подробности смотрите в нашем видео!