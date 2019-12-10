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Путин помог растерявшемуся на переговорах в Париже Зеленскому - видео

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Перед началом переговоров "нормандской четверки" украинский лидер Владимир Зеленский не сразу обратил внимание на прессу, которая хотела запечатлеть президентов. На помощь растерявшемуся коллеге пришел Владимир Путин.

В понедельник, 9 декабря, в столице Франции состоялся очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Во встрече приняли участие президент России Владимир Путин, его французский коллега Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, а такж украинский лидер Владимир Зеленский.

Для протокольной съемки еще не совсем освоившийся на мероприятиях такого уровня Владимир Зеленский не сразу понял, куда нужно смотреть. Владимир Путин показал жестом коллеге в сторону фото- и видеокамер, после чего президент Украины с улыбкой развернулся к журналистам.

По итогам встречи в Париже ожидается пресс-конференция, на которой участники подведут предварительные итоги и расскажут о достигнутых договоренностях.

Теги:
Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Париж, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин



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