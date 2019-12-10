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Под нейтральным флагом: Россию на 4 года отстранили от соревнований

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Как в Москве отреагировали на заявление Всемирного антидопингового агентства и что теперь будет с Евро-2020 и финалом Лиги чемпионов - смотри на нашем видео.

Россию на четыре года отстранили от международных спортивных соревнований.

Кроме того, в течение этого срока стране запретили принимать чемпионаты мира.

Решение вынес исполком Всемирного антидопингового агентства.

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WADA допустит на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры только "чистых" атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе.

Россия считает это решение политизированным.

Как в Москве отреагировали на заявление Всемирного антидопингового агентства и что теперь будет с Евро-2020 и финалом Лиги чемпионов - смотри на нашем видео.

Теги:
WADA, допинг-пробы, допинг, спорт, видеоролик, Видео



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