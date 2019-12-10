Не забота о чистоте спорта, а политика: Путин о решении WADA отстранить Россию

Президент России Владимир Путин назвал решение WADA в отношении РФ политизированным и противоречащим Олимпийской хартии.
Глава государства заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
Решения о коллективных наказаниях свидетельствует о том, что в их основе лежит не забота о чистоте мирового спорта, а "соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие", отметил президент.
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Напомним, в понедельник Исполком WADA решил на четыре года отстранить Россию от участия в крупных международных спортивных мероприятиях: РУСАДА признано не соблюдающим антидопинговый кодекс. WADA намерено допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только "чистых" атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна страны.
Решение организации вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде.