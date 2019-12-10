Не забота о чистоте спорта, а политика: Путин о решении WADA отстранить Россию

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.

Президент России Владимир Путин назвал решение WADA в отношении РФ политизированным и противоречащим Олимпийской хартии.

Глава государства заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.

"Так повелось еще со времен римского права <...> Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения — и все это понимают. Я думаю, что специалисты WADA это тоже понимают", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже.

Решения о коллективных наказаниях свидетельствует о том, что в их основе лежит не забота о чистоте мирового спорта, а "соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие", отметил президент.

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Напомним, в понедельник Исполком WADA решил на четыре года отстранить Россию от участия в крупных международных спортивных мероприятиях: РУСАДА признано не соблюдающим антидопинговый кодекс. WADA намерено допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только "чистых" атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна страны.

Решение организации вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде.