С широко закрытыми глазами: в ООН приняли резолюцию о "милитаризации" Крыма

За принятие резолюции проголосовали 63 страны — на три меньше, чем в 2018 году. Против выступили 19 государств, в их числе — Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, КНДР, Куба и Венесуэла. Воздержались 66 стран.
Какова реальная цель документа и кто на самом деле занимается милитаризацией региона — смотрите в видео.
Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года в результате референдума, который был проведен после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказалось более 95 процентов жителей полуострова. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Как заявил российский лидер Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".