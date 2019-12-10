С широко закрытыми глазами: в ООН приняли резолюцию о "милитаризации" Крыма

Генеральная ассамблея ООН утвердила украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей". Причем сделано это было 9 декабря — в день саммита"нормандской четверки".

За принятие резолюции проголосовали 63 страны — на три меньше, чем в 2018 году. Против выступили 19 государств, в их числе — Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, КНДР, Куба и Венесуэла. Воздержались 66 стран.

Документ, в частности, требует от России "вывести войска" с полуострова, а от представителей международных организаций — не ездить в Крым без согласования с властями Украины.

Какова реальная цель документа и кто на самом деле занимается милитаризацией региона — смотрите в видео.

Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года в результате референдума, который был проведен после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказалось более 95 процентов жителей полуострова. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Как заявил российский лидер Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".