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Гуманитарная миссия: российские военные вошли в бывшую столицу ИГ*

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Местным жителям выдали продовольственные наборы. В город также прибыли военные медики, которые готовы оказать помощь всем нуждающимся.

Российские военнослужащие впервые вошли в сирийский город Ракка, который считается бывшей столицей террористической группировки ИГ*.

Антон Бредихин
© Sputnik /
Бредихин: сирийская Ракка находится в очень плачевном состоянии

Военные доставили гуманитарную помощь. Местным жителям выдали две тысячи продовольственных наборов и организовали госпиталь, в котором нуждающимся будет оказана высококвалифицированная помощь.

Ракка была захвачена террористмаи весной 2013 года, а в 2014-м стала самопровозглашенной столицей ИГ*. Оттуда бежало не менее 250 тысяч жителей.

Город оказался в руинах после того, как в 2017-м в течение почти полугода подвергался массированным бомбардировкам со стороны антиигиловской коалиции. В результате было разрушено около 80% домов, жертвами воздушных атак стали тысячи мирных жителей.

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Ракку удалось освободить в том же году после многомесячной операции Сирийских демократических сил.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация

Теги:
гуманитарная помощь, ИГ, Сирия, Россия



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