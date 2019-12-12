Гуманитарная миссия: российские военные вошли в бывшую столицу ИГ*

Российские военнослужащие впервые вошли в сирийский город Ракка, который считается бывшей столицей террористической группировки ИГ*.
Военные доставили гуманитарную помощь. Местным жителям выдали две тысячи продовольственных наборов и организовали госпиталь, в котором нуждающимся будет оказана высококвалифицированная помощь.
Ракка была захвачена террористмаи весной 2013 года, а в 2014-м стала самопровозглашенной столицей ИГ*. Оттуда бежало не менее 250 тысяч жителей.
Город оказался в руинах после того, как в 2017-м в течение почти полугода подвергался массированным бомбардировкам со стороны антиигиловской коалиции. В результате было разрушено около 80% домов, жертвами воздушных атак стали тысячи мирных жителей.
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Ракку удалось освободить в том же году после многомесячной операции Сирийских демократических сил.
* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация