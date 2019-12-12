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Минобороны РФ показало запуск "Калибра" в Черном море – видео

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Министерство обороны России испытало ракетный комплекс "Калибр" в Черном море. Пуск выполнил экипаж фрегата "Адмирал Эссен" — одного из новейших кораблей ВМФ страны.

"Калибр" преодолел более 250 километров всего за 137 секунд и поразил мишень на береговом полигоне. Траекторию полета отслеживали сверхзвуковые истребители, а попадание зафиксировали с помощью беспилотников.

Авиаудар Калибрами по ИГ
МО РФ
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Изначально эти ракетные комплексы создавались для новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". Затем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, к которому относится "Великий Новгород", так и надводные корабли. Дальность действия "Калибров" — около 2,5 тысячи километров.

Фрегат "Адмирал Эссен" назван в честь адмирала Николая Оттовича фон Эссена. Он был построен в Калининграде на заводе "Янтарь". Находится в составе Черноморского флота с июня 2016 года.

Теги:
черное море, Испытания, Россия



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