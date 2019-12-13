Запрещенные к провозу предметы украсили елку в аэропорту Вильнюса

Сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта столицы Литвы решили оригинальным способом нарядить новогоднюю ёлку: в качестве украшений решено было использовать конфискованные предметы.

В международном аэропорту Вильнюса появилась новогодняя ёлка, сооруженная из изъятых у пассажиров предметов, запрещенных к провозу в ручной клади.

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Таким необычным способом сотрудники аэропорта хотели еще раз напомнить путешествующим о важности авиационной безопасности.

Новогодняя красавица наглядно демонстрирует пассажирам предметы, которые нельзя брать с собой на борт самолета.