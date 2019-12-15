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Собаки и необычные избирательные участки: как в Великобритании прошли парламентские выборы

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В Британии прошли досрочные парламентские выборы, которые должны решить судьбу Brexit. После подсчета 99,5% голосов, Консервативная партия получила 362 мандата и абсолютное большинство в Палате общин.

Сам премьер-министр Великобритании в день выборов пришел на избирательный участок вместе со своей собакой, джек-рассел-терьером Диланом.

К этим выборам британцы подошли со свойственным им юмором. Избирательные участки были открыты буквально везде: в синагоге, прачечной и доме-фургоне. Голосовать пришли не только люди, но и питомцы. По этому случаю в Сети запустили специальный флешмоб #dogsatpollingstations.

Чем еще запомнятся прошедшие выборы – смотрите в нашем видео!

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Теги:
Борис Джонсон, Парламент, выборы, Великобритания



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