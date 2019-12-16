Sputnik протестировал одну из самых больших в мире аэротруб - видео

Трюки, похожие на те, что корреспондент Sputnik выполняла в аэротрубе, можно увидеть разве что в фильмах "Миссия невыполнима".

Большую часть южного крыла торгово-развлекательного центра Palazzo заняла аэротруба – одна из самых больших в мире. Здесь можно ощутить настоящее чувство полета и даже свободного падения. Как это происходит, выяснили корреспонденты Sputnik Беларусь.

По высоте огромный стеклянный стакан, в котором можно полетать в специальном костюме, сопоставим с пятиэтажным домом. В "стакане" – четыре мощных двигателя, которые создают воздушный поток со скоростью более 250 километров в час.

На таких аэроволнах можно и просто парить, и совершать кульбиты, если вы любитель трюков Тома Круза в фильме "Миссия невыполнима". Причем погода здесь всегда летная: независимо от температуры за бортом, внутри трубы постоянно комфортные + 23-25°C.

Летать в такой аэротрубе могут все желающие, независимо от возраста. Даже дополнительной подготовки не нужно: надевайте шлем, очки, проходите инструктаж – и на взлет!

Если ради чувства свободного падения вы готовы были прыгнуть с парашютом, можете пока отложить свой прыжок. По времени две минуты такого полета сравнимы с четырьмя прыжками. Летать, правда, придется с инструктором, он поможет отработать основные движения в полете. А спортсмены-парашютисты тоже будут рады трубе – ее можно использовать для тренировок.

Посмотрите, как корреспондент Sputnik испытала чувство свободного парения.