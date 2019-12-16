Китайский мальчик показал себя истинным защитником матери — видео

Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. Ролик опубликовала газета South China Morning Post на своем YouTube-канале.
Как отмечает издание, инцидент произошел 4 декабря в городе Чунцине.
На кадрах видно, как мать с сыном переходят дорогу по пешеходному переходу, когда вдруг их сбивает белый Nissan X-Trail. От удара женщину отбросило, она не смогла встать. Мальчик сразу бросился к маме, чтобы помочь ей подняться, а затем подбежал к машине и со всей силы пнул ее.
Водитель помог пострадавшим добраться до больницы и пообещал возместить расходы на медицинскую помощь.