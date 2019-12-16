Грязная одежда и сон на полу: жизнь пособников ИГ* в сирийских тюрьмах – видео

В тюрьме сирийской провинции Эль-Хасака содержатся более пяти тысяч мужчин, подозреваемых в связях с террористами.

Помещения давно переполнены, многие арестанты больны или ранены. Они спят на полу, ходят в одной и той же одежде и не имеют никаких контактов с внешним миром.

Некоторым из них везет — например, художнику из Ирака, которому охранники разрешили в ожидании суда рисовать прямо в камере. Его картины — о борьбе с тьмой и поиске ключа к спасению.

Какую цену платят люди за сотрудничество с террористами — смотрите в видео.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация.