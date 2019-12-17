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Путин: объема экспорта российских вооружений растет вопреки санкциям – видео

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Президент России провел совещание с Комиссией по вопросам военно-технического сотрудничества. По его словам, в 2019 году отгружено продукции на общую сумму 13 миллиардов долларов.

Позиции РФ на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции, отметил Владимир Путин.

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© Ruptly .
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По его словам, в целом портфель заказов на российское вооружение находится на стабильном уровне и превышает 50 миллиардов долларов.

"Высокий спрос на отечественную продукцию военного назначения — серьезный стимул к тому, чтобы совершенствовать формы и методы работы, сохранять лидирующие позиции в этом высокотехнологичном сегменте", — заявил президент РФ.

Он поручил правительству принять дорожную карту по реализации стратегии. Первоочередное внимание следует уделить членам ОДКБ, СНГ и другим традиционным партнерам России, в том числе на Африканском континенте.

Теги:
Видео, политика, Россия, Владимир Путин



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