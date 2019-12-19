"Удар по институту президентства": сенатор США об импичменте Трампа

Палата представителей конгресса США поддержала импичмент Дональда Трампа. Американского лидера признали виновным в злоупотреблении властью и воспрепятствовании конгрессу.

Дальнейшие слушания по этому вопросу пройдут в сенате — верхней палате парламента.

Сам Трамп, как и многие его сторонники и злопыхатели, уверен, что будет полностью оправдан в сенате.

Однако сам прецедент в Белом доме уже назвали "одним из самых постыдных эпизодов в истории страны".

Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому был объявлен импичмент. До этого процедуру импичмента уже запускали для Эндрю Джексона (1986 год) и Билла Клинтона (1998 год), но в обоих случаях сенат оправдал лидеров.

Что об этом думает американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, смотрите в нашем видео.