"Удар по институту президентства": сенатор США об импичменте Трампа

Дальнейшие слушания по этому вопросу пройдут в сенате — верхней палате парламента.
Сам Трамп, как и многие его сторонники и злопыхатели, уверен, что будет полностью оправдан в сенате.
Однако сам прецедент в Белом доме уже назвали "одним из самых постыдных эпизодов в истории страны".
Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому был объявлен импичмент. До этого процедуру импичмента уже запускали для Эндрю Джексона (1986 год) и Билла Клинтона (1998 год), но в обоих случаях сенат оправдал лидеров.
Что об этом думает американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, смотрите в нашем видео.