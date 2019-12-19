Стрельба в центре Москвы: ФСБ предотвратила теракт на Лубянке - видео

В российской столице неизвестный открыл огонь из автомата у здания Федеральной службы безопасности России. В ходе перестрелки нападавший нейтрализован. Очевидцы опубликовали первые кадры с места ЧП.

По данным пресс-службы ФСБ России, неизвестный мужчина устроил стрельбу в центре Москвы, в непосредственной близости от здания ведомства. В ходе спецоперации он был ликвидирован, сейчас личность стрелявшего устанавливается, как и мотивы произошедшего. Однако спецслужбы и правоохранительные органы уже квалифицировали ЧП как теракт. О случившемся проинформирован президент России Владимир Путин.

В результате инцидента есть пострадавшие, один сотрудник спецслужб погиб. Информация о том, что нападавших было больше, не подтвердилась.

Сейчас в районе Лубянки ситуация спокойная, но площадь пока оцеплена - работают следственные и правоохранительные органы.

Первые кадры с места происшествия смотрите в нашем видео.