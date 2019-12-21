Танк с уникальной историей восстановили в честь его 80-летия – видео

"Тридцатьчетверка" воевала и почти дошла до Берлина, потом обучала танкистов и успела побыть памятником. Смотрите на видео, как выглядит сейчас боевая машина.

Мастера из Улан-Удэ восстановили экземпляр легендарного Т-34 к 80-летнему юбилею принятия танка на вооружение, передает Минобороны России. Соответствующий приказ был издан 19 декабря 1939 года.

Конкретно этот танк был выпущен 75 лет назад, в 1944 году в Нижнем Тагиле и сразу уехал на фронт. Известно, что он участвовал в операции "Багратион" и в боях в Восточной Пруссии. Под Гумбинненом танк подорвался на мине, затем его отремонтировали, а после войны модернизировали.

Боевая машина находилась в строю вплоть до 1973 года – обучала танкистов, а затем ее установили на постамент в Монголии. Памятником танк был еще недавно, но затем его решили восстановить.

"Тридцатьчетверка" уже на ходу и спокойно преодолевает испытательную трассу. Мастера хотят закончить все работы до 9 мая 2020-го, чтобы легендарный танк проехал по главной площади Улан-Удэ в 75-летнюю годовщину Победы.