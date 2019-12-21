Спокойный, непримечательный: что соседи говорят о нападавшем у здания ФСБ - видео

В четверг 19 декабря вооруженный мужчина открыл стрельбу около здания ФСБ в центре Москвы. Преступник действовал один, он был нейтрализован, его личность установлена.

Нападавшим оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. В результате стрельбы один сотрудник ФСБ погиб на месте, пятеро человек были ранены, в том числе один гражданский. Позже сообщалось, что второй пострадавший при стрельбе сотрудник ФСБ умер в больнице.

Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов ведет центральный аппарат Следственного комитета России.

Председатель СК Александр Бастрыкин пообещал принять "исчерпывающие меры" для расследования произошедшего, возбуждено уголовное дело.

Ранее мать Манюрова рассказала газете "Комсомольская правда", что недавно мужчина уволился сразу из всех фирм, в которых одновременно работал. С тех пор он трудоустроен не был.

"Общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски", - заявила женщина.

Отец Манюрова, в свою очередь, рассказал, что его сын всегда был спокойным и скрытным.

"Я его не воспитывал с детства. Алименты платил, им занималась жена", - цитирует его РБК.

По словам мужчины, несколько лет назад Манюров расстался с девушкой и после этого отказывался жениться.

Соседи преступника отзываются о нем, как о спокойном, ничем непримечательном человеке, который никогда не вызывал подозрений.

Согласно открытым данным, Манюров отучился в Российской академии правосудия, а также был слушателем курса в Высшей школе экономики. На сайте Московского городского стрелково-спортивного клуба, в конце ноября этого года Манюров занял третье место на соревнованиях по практической стрельбе "Наша оборона" IDPA в дисциплине "Карабин в пистолетном калибре".