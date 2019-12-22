Хвостатый защитник: в США полицейский пес проломил окно машины преступника

В США полицейский пес по кличке Дюк проломил окно автомобиля и прыгнул в него, чтобы задержать преступника. Об этом сообщает Fox News.

Сотрудники полиции преследовали машину злоумышленника, подозреваемого в нападении с оружием.

Преступника удалось догнать, однако он отказался выйти из автомобиля.

Тогда один из полицейских разбил окно, а собака стремительно ворвалась внутрь.

В результате подозреваемый был арестован и доставлен в больницу с легкими травмами.

Как отметил телеканал, ранее пес служил в морской пехоте в Ираке.