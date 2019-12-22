Хвостатый защитник: в США полицейский пес проломил окно машины преступника

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В США полицейский пес по кличке Дюк проломил окно автомобиля и прыгнул в него, чтобы задержать преступника. Об этом сообщает Fox News.
Сотрудники полиции преследовали машину злоумышленника, подозреваемого в нападении с оружием.
Преступника удалось догнать, однако он отказался выйти из автомобиля.
Тогда один из полицейских разбил окно, а собака стремительно ворвалась внутрь.
В результате подозреваемый был арестован и доставлен в больницу с легкими травмами.
Как отметил телеканал, ранее пес служил в морской пехоте в Ираке.