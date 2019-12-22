Волшебная встреча: Дед Мороз пообщался со своим финским братом Йоулупукки

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На границе между Россией и Финляндией в Выборгском районе Ленинградской области встретились новогодние символы двух стран – Дед Мороз из Великого Устюга и его коллега из Финляндии Йоулупукки.
Волшебные персонажи водили хороводы, раздавали подарки и даже поучаствовали в выступлении творческих коллективов из Выборга и Лаппеенранты.
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Sputnik / Mikhail Fomichev
Российскому Деду Морозу досталась в качестве подарка корзинка со сладостями, а финскому Йоулупукки - шоколадный герб Выборга!
После мероприятия Дед Мороз и Йоулупукки вместе отправились в Финляндию, чтобы поздравить с наступающими праздниками местных жителей.
О том, что еще интересного произошло на встрече волшебников, смотрите в нашем видео!