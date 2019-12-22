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Волшебная встреча: Дед Мороз пообщался со своим финским братом Йоулупукки

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На границе между Россией и Финляндией в Выборгском районе Ленинградской области встретились новогодние символы двух стран – Дед Мороз из Великого Устюга и его коллега из Финляндии Йоулупукки.

Волшебные персонажи водили хороводы, раздавали подарки и даже поучаствовали в выступлении творческих коллективов из Выборга и Лаппеенранты.

© Sputnik / Mikhail Fomichev
Дед Мороз и его собратья в разных странах мира
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Российскому Деду Морозу досталась в качестве подарка корзинка со сладостями, а финскому Йоулупукки - шоколадный герб Выборга!

После мероприятия Дед Мороз и Йоулупукки вместе отправились в Финляндию, чтобы поздравить с наступающими праздниками местных жителей.

О том, что еще интересного произошло на встрече волшебников, смотрите в нашем видео!

Теги:
Новый год, Дед Мороз, Финляндия, Россия



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