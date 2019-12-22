В Санкт-Петербурге узбекистанцы впервые проголосовали на выборах - видео

В Узбекистане 22 декабря проходят выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши народных депутатов. Впервые в РФ открыты сразу 8 избирательных участков - при всех консульствах страны. Теперь проголосовать можно и в Северной столице России.

При Генеральном консульстве был открыт избирательный участок, куда граждане республики, находящиеся по разным обстоятельствам в Санкт-Петербурге или других населенных пунктах Северо-Западного округа РФ, могли исполнить свой гражданский долг и принять участие в голосовании.

В консульстве довольно многолюдно, но процесс голосования проходит спокойно, без каких-либо проблем или очередей.

Многие, прежде всего студенты, голосовали впервые.

"Для меня это первый опыт. Все организовано очень четко, мне понравился процесс голосования", — сказал Sputnik Узбекистан один из избирателей.

Участок будет работать до 20.00 по местному времени (до 22.00 по Ташкенту).

Как узбекистанцы выбирают депутатов в культурной столице России, смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.