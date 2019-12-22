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Умаханов: эти выборы в Узбекистане - вотум доверия реформам президента

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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (103)
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Руководитель группы наблюдателей МПА СНГ Ильяс Умаханов считает, что Узбекистан смог провести достойные выборы, ничем не уступая ведущим демократиям мира.

Зампред Совета Федерации РФ, глава группы наблюдателей от МПА СНГ Ильяс Умаханов заявил, что прошедшие в Узбекистане парламентские выборы ни на йоту не ниже по уровню демократии и открытости, чем те, что проходят в Европе. По его словам, это своего рода референдум в поддержку тех реформ, которые инициировал и осуществляет в республике Шавкат Мирзиёев.

"Я могу авторитетно заявить, что выборы в Узбекистане прошли на высоком уровне. Вообще наши страны СНГ прошли за последние годы очень большой путь демократизации. Сегодня во всех странах, в том числе и в Узбекистане, выборы проводятся на очень достойном уровне, который ни на йоту не ниже планки европейских государств", — подчеркнул Умаханов.

Более подробнее об оценке сенатора нынешнего избирательного процесса смотрите в нашем видео.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (103)
Теги:
Ильяс Умаханов, парламентские выборы, СНГ, Узбекистан



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