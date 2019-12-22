Умаханов: эти выборы в Узбекистане - вотум доверия реформам президента

Зампред Совета Федерации РФ, глава группы наблюдателей от МПА СНГ Ильяс Умаханов заявил, что прошедшие в Узбекистане парламентские выборы ни на йоту не ниже по уровню демократии и открытости, чем те, что проходят в Европе. По его словам, это своего рода референдум в поддержку тех реформ, которые инициировал и осуществляет в республике Шавкат Мирзиёев.

"Я могу авторитетно заявить, что выборы в Узбекистане прошли на высоком уровне. Вообще наши страны СНГ прошли за последние годы очень большой путь демократизации. Сегодня во всех странах, в том числе и в Узбекистане, выборы проводятся на очень достойном уровне, который ни на йоту не ниже планки европейских государств", — подчеркнул Умаханов.

Более подробнее об оценке сенатора нынешнего избирательного процесса смотрите в нашем видео.