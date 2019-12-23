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Дмитрий Киселев об угрозах в адрес Sputnik Эстония: это опасный прецедент

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Sputnik Узбекистан
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Журналистам информационного агентства угрожают силовые ведомства балтийской республики. Как прокомментировал сложившуюся ситуацию генеральный директор МИА "Россия сегодня" – смотрите на видео.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в своей программе "Вести Недели" на телеканале "Россия 1" назвал действия эстонских властей против журналистов агентства Sputnik опасным прецедентом.

Местные власти грозят сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они не прекратят сотрудничать с российским СМИ до конца текущего года.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
© Sputnik / Владимир Трефилов
Гендиректор МИА "Россия сегодня" прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik Эстония
Свои действия они объясняют санкциями ЕС, якобы наложенные в 2014 году, при этом МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik Эстония, ни в одном из санкционных списков не фигурирует. 

Какова позиция руководителя российского информационного холдинга, – смотрите на видео.

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Теги:
журналистика, санкции, Дмитрий Киселев, ЕС, Эстония



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