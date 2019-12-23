Дмитрий Киселев об угрозах в адрес Sputnik Эстония: это опасный прецедент

Журналистам информационного агентства угрожают силовые ведомства балтийской республики. Как прокомментировал сложившуюся ситуацию генеральный директор МИА "Россия сегодня" – смотрите на видео.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в своей программе "Вести Недели" на телеканале "Россия 1" назвал действия эстонских властей против журналистов агентства Sputnik опасным прецедентом.

Местные власти грозят сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они не прекратят сотрудничать с российским СМИ до конца текущего года.

Свои действия они объясняют санкциями ЕС, якобы наложенные в 2014 году, при этом МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik Эстония, ни в одном из санкционных списков не фигурирует.

Какова позиция руководителя российского информационного холдинга, – смотрите на видео.