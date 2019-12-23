Загорелся в воздухе: посадка самолета с воспламенившимся двигателем - видео

На борту лайнера находилось 270 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из них не пострадал. Смотрите видео!

Самолет Boeing 767 японской авиакомпании ANA (All Nippon Airways) вернулся в аэропорт вылета и совершил вынужденную посадку. Видео с места событий в аэропорту Фукуока появилось в Интернете.

Как сообщили СМИ, лайнер, вылетевший рейсом 246 из аэропорта Фукуока в аэропорт Ханэда в Токио, из-за возгорания в правом двигателе вернулся в аэропорт Фукуока спустя час после взлета.