Загорелся в воздухе: посадка самолета с воспламенившимся двигателем - видео

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На борту лайнера находилось 270 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из них не пострадал. Смотрите видео!
Самолет Boeing 767 японской авиакомпании ANA (All Nippon Airways) вернулся в аэропорт вылета и совершил вынужденную посадку. Видео с места событий в аэропорту Фукуока появилось в Интернете.
Как сообщили СМИ, лайнер, вылетевший рейсом 246 из аэропорта Фукуока в аэропорт Ханэда в Токио, из-за возгорания в правом двигателе вернулся в аэропорт Фукуока спустя час после взлета.