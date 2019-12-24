10:31 24 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB152.94
  • EUR10542.23
  • USD9516.37
Поиск
Видео

Спасатели в Австралии сняли видео из эпицентра лесного пожара

Получить короткую ссылку
9 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube / ViralHog
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1309/31/13093103.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20191224/13093136/Spasateli-v-Avstralii-snyali-video-iz-epicentra-lesnogo-pozhara.html

Австралийские экстренные службы боролись с пламенем несколько дней. Огонь нанес ощутимый урон фермам.

В Австралии сотрудники спасательной помощи сняли на видео, как выглядит лесной пожар изнутри. Видеоролик опубликован на YouTube-канале ViralHog.

Это произошло в австралийском городе Барго (Новый Южный Уэльс) во время масштабных пожаров.

На кадрах видно, что вокруг машины бушует огонь, горят деревья, воздух сильно задымлен, то и дело обрываются провода. Также можно рассмотреть другие пожарные машины.

Ролик был опубликован в пятницу, сам пожар вспыхнул в четверг. В настоящий момент, как сообщает Сельская команда волонтеров (Bargo Volunteer Rural Fire Brigade), огонь потушен. Однако он нанес большой урон окружающей среде.

На официальной странице спасателей в Facebook опубликованы реквизиты для сбора пожертвований на ликвидацию последствий пожара.

Теги:
Австралия, Австрия, лес, пожарные, пожар, видеоролик, Видео



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как голосовали узбекистанцы в Москве на парламентских выборах
Выбирая будущее: как узбекистанцы голосовали за новый парламент
Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по Крымскому мосту
Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по Крымскому мосту
Итоги выборов в парламент Узбекистана
Первые итоги выборов в Узбекистане



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться