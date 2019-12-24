Спасатели в Австралии сняли видео из эпицентра лесного пожара

Австралийские экстренные службы боролись с пламенем несколько дней. Огонь нанес ощутимый урон фермам.

В Австралии сотрудники спасательной помощи сняли на видео, как выглядит лесной пожар изнутри. Видеоролик опубликован на YouTube-канале ViralHog.

Это произошло в австралийском городе Барго (Новый Южный Уэльс) во время масштабных пожаров.

На кадрах видно, что вокруг машины бушует огонь, горят деревья, воздух сильно задымлен, то и дело обрываются провода. Также можно рассмотреть другие пожарные машины.

Ролик был опубликован в пятницу, сам пожар вспыхнул в четверг. В настоящий момент, как сообщает Сельская команда волонтеров (Bargo Volunteer Rural Fire Brigade), огонь потушен. Однако он нанес большой урон окружающей среде.

На официальной странице спасателей в Facebook опубликованы реквизиты для сбора пожертвований на ликвидацию последствий пожара.